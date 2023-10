Rimini. Strategia ATUSS – Restauro e risanamento conservativo del Capanno da Pesca in sponda destra del deviatore Marecchia

In data 11 ottobre 2023 è prevista la pubblicazione sul BUR dell’avviso di deposito del progetto denominato “Capanno da pesca in sponda destra del deviatore Marecchia – Contributo Regione Emilia Romagna POR FESR – obiettivo 5.1 azione 5.1.1 (ATUSS). Sede sperimentale Rimini Blue Lab. Adeguamento funzionale e messa in sicurezza del Capanno da Pesca”, con contestuale avvio del Procedimento unico per l’approvazione del progetto in variante urbanistica ai sensi dell’art. 53 della L. R. 24/2017

ll progetto rientra nell’ambito degli interventi di riqualificazione previsti dalla strategia ATUSS – Agenda Trasformativa Urbana Sviluppo Sostenibile di Rimini denominata “Rimini, di verde e di blu. Città di mare per l’economia verde e blu” – che prevede, nell’ambito del finanziamento PR FESR 2021-2027, la riqualificazione fisica del lungomare di San Giuliano Mare e costituisce il progetto capofila e luogo di coordinamento e sintesi per l’attuazione della strategia ATUSS.

Il restauro e risanamento conservativo del capanno da pesca in sponda destra del Deviatore Marecchia in località San Giuliano, attraverso il suo consolidamento strutturale e adeguamento funzionale, riqualificherà l’immobile al fine di renderlo luogo idoneo per poter ospitare attività a carattere temporaneo, quali laboratori ovvero iniziative didattiche, previste nell’ambito del progetto Rimini Blue Lab con lo scopo di declinare il tema dell’economia verde e blu in maniera trasversale al mondo educativo, economico e turistico.

L’avvio di procedimento unico – in pubblicazione dall’11 ottobre sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini – consentirà le procedure di partecipazione e consultazione dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera e determinerà, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art.53:

-l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera secondo la legislazione vigente;

-la localizzazione dell’opera pubblica;

-variante alla pianificazione territoriale vigente (variante normativa e grafica del RUE, variante alla Tavola dei Vincoli e alla VALSAT del PSC).

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune che presso gli uffici del Settore Facility Management, in Via Rosaspina n. 7 (III piano) – e rimarranno a disposizione per 60 giorni, dall’11 ottobre 2023 al fino al 10 dicembre 2023. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni o proposte.

Tutte le informazioni e gli elaborati sono consultabili anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Rimini, al seguente link: https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-generali-e-varianti-procedimenti-unici/procedimenti-unici/capanno-da-pesca

