Rimini: Successo per la camminata solidale “Cammina al nostro fianco” in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

Si è svolta con grande successo ieri, 2 aprile, la camminata solidale “Cammina al nostro fianco”, organizzata dall’Associazione Rimini Autismo con il patrocinio del Comune di Rimini, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. L’iniziativa ha visto una numerosa partecipazione da parte di cittadini, famiglie, associazioni e istituzioni, tutti uniti in un gesto simbolico per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e promuovere la cultura dell’inclusione.

Il percorso, che è partito alle 18.30 dall’Arco d’Augusto, ha attraversato il cuore del centro storico, passando per il Corso d’Augusto, e si è concluso in Piazza Cavour. Durante l’evento, i partecipanti hanno camminato insieme in un’atmosfera di riflessione e solidarietà, sottolineando l’importanza della consapevolezza e del supporto reciproco.

A testimonianza dell’impegno del Comune di Rimini, il castello malatestiano è stato illuminato di blu, colore simbolo dell’autismo, per rendere visibile il messaggio di inclusività e sensibilizzazione diffuso dalla giornata. Questo gesto ha rappresentato un segno tangibile di vicinanza e supporto alla causa.

L’evento ha confermato quanto sia fondamentale proseguire sulla strada della consapevolezza, promuovendo una società che sia davvero accogliente e capace di rispondere ai bisogni di tutte le persone, senza esclusioni.