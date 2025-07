Rimini, successo per la terza edizione di SandRimini: oltre 400 atleti, migliaia di spettatori e oltre 26mila euro raccolti per la solidarietà

Grande partecipazione e numeri in crescita per la terza edizione di SandRimini, l’evento sportivo e solidale ideato da Carlton Myers in memoria dell’amico Sandro Bucchi, che si è concluso con un bilancio più che positivo: oltre 400 atleti di ogni età, migliaia di spettatori e 26.650 euro donati in beneficenza.

L’iniziativa si è svolta dal 28 al 30 giugno tra Piazzale Kennedy, la spiaggia del Bagno 26 e il Sun Padel, coinvolgendo ragazzi, bambini e famiglie in un mix di sport, divertimento e solidarietà.

“Sono state tre belle giornate nel segno dell’amicizia, dello sport, della condivisione di emozioni, di fatica ma anche grande divertimento”, ha dichiarato Carlton Myers. “Vogliamo continuare a crescere, aggiungere ancor più discipline e ulteriori momenti per tutti”.

Street Basket, Beach Volley e Padel: tutti i vincitori

Il basket 3vs3, cuore pulsante della manifestazione, ha visto 66 squadre e 264 giocatori sfidarsi sul “Rimini Beach Court”, con tornei per tutte le età e anche il basket in carrozzina.

Ecco i vincitori categoria per categoria:

FIP Maschile : Evolution Academy (Matteo Lisini, Pietro Lisini, Kevin Amoruso, Luca Valle)

FIP Femminile : Tigu 3×3 (Nancy N’Guessan, Giorgia Palmieri, Eliana Carbonell, Alice Ekambi Campana)

Open : Summer Hoops (Alessandro Vandi, Filippo Rossi, Iliya Saltykov)

Under 17 : I Beef

Under 15 : Bob Corn

Under 17 Femminile : Main 3×3

Basket in carrozzina: Draghi (Cavagnini, Beltrame, Sherif, Tocco) – Secondi: Brividi (De Stefanis, Benvenuto, Mastrangelo)

Anche il Beach Volley ha avuto il suo spazio sulla sabbia del Bagno 26, sotto l’egida della Cev – Federazione Europea di Beach Volley, grazie alla collaborazione con Power Beach.

A vincere il torneo internazionale sono state le olandesi Leanne van Vegten e Illi de Groot, che hanno superato in finale le connazionali Marly Bak e Bjorna Gras con un secco 2-0. Terzo posto per le italiane Anna Piccoli e Martina Foresti.

Al Sun Padel, il torneo ha coinvolto 150 partecipanti, affiancati da ospiti d’eccezione come Jimmy Ghione, Gianluca Basile e lo stesso Myers, con la presenza speciale di Predrag “Sasha” Danilovic.

I vincitori:

Junior : 1) Sardella-Ambrogiani, 2) Masini-Leardini, 3) Masini-Ricchi

Femminile : 1) Briolini-Baldacci, 2) Casali-Gomes, 3) Cappelli-Coscia, 4) Brandi-Nobili

Maschile: 1) Montevecchi-Zavaglia, 2) Bucchi-Curzi

L’asta benefica raccoglie 26.650 euro per due associazioni locali

Grande successo anche per il charity event di venerdì sera al Grand Hotel di Rimini, dove un’asta di cimeli sportivi ha permesso di raccogliere 26.650 euro.

Il ricavato è stato devoluto alle associazioni “Oltre la Ricerca Adv” e “Arop Adv”, attive nel sostegno a persone in difficoltà.

Tra i cimeli battuti all’asta:

Racchette autografate di Novak Djokovic e Jannik Sinner

Maglie di Alex Del Piero e Giorgio Chiellini

Canotte da basket di Sasha Danilovic , Nikola Jokic , Emanuel Ginobili e Ruben Douglas

Divise di Ivan Zaytsev e Miriam Sylla

Maglia da salto in alto di Gianmarco Tamberi

T-shirt celebrativa di Valentino Rossi

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a metterla in piedi e a far sì che tutto si svolgesse come avevamo pensato”, ha commentato Myers. “Un grazie di cuore ai nostri fantastici sponsor, da Ima Spa a Var Group e Subaru Italia, allo sponsor tecnico Macron e a tutti gli altri che ci sostengono. Ma soprattutto ringrazio Dio che ha permesso tutto questo”.

Un evento che cresce ogni anno

Con il supporto di sponsor, volontari, associazioni sportive e istituzioni locali, SandRimini si conferma un evento di riferimento per lo sport estivo a Rimini, capace di unire agonismo, spettacolo e solidarietà. L’obiettivo per il futuro, come annunciato da Myers, è continuare a crescere e coinvolgere nuove discipline, rendendo sempre più ricco e partecipato questo appuntamento dedicato allo sport e alla memoria.