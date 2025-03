Rimini sud, controlli delle autorità nei piccoli alberghi: pregiudicati tra gli ospiti in una struttura di Bellariva

Nella zona sud di Rimini, le autorità hanno intensificato i controlli sugli alberghi, soprattutto quelli più piccoli che spesso vengono utilizzati da irregolari e pregiudicati come alloggi. Questa mattina, in un hotel a due stelle di Bellariva, diverse forze dell’ordine sono intervenute per verificare il rispetto delle norme sulla registrazione degli ospiti. Tra gli ospiti c’erano anche alcuni pregiudicati, uno dei quali era soggetto a una pubblica sorveglianza. Inoltre, sono stati identificati e valutati cinque stranieri sprovvisti di documenti.

L’albergatrice, non avendo comunicato i dati degli ospiti alle autorità, sarà denunciata. Una settimana fa, un altro hotel a Miramare è stato chiuso per un mese per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Il prefetto di Rimini ha spiegato che questi controlli sono finalizzati a garantire la sicurezza nella zona turistica della città.