Rimini. Sulla statale 16 adriatica tra Viserbella e Torre Pedrera un pauroso incidente tra un ciclista ed una Citroen C3. Critiche le sue condizioni

La tranquillità della mattinata di Ferragosto è stata bruscamente interrotta da un grave incidente stradale verificatosi lungo la statale Adriatica, in prossimità del confine tra Viserbella e Torre Pedrera. Un ciclista, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato travolto da un’auto, una Citroen C3, mentre percorreva la strada statale 16.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto poco dopo le 9 del mattino per cause che sono ancora sotto esame da parte delle autorità. Le condizioni del ciclista sono apparse immediatamente critiche, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo, infatti, è stato trasferito con un codice di massima gravità, segno della serietà delle lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale, che ha svolto i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico sulla statale Adriatica ha subito notevoli rallentamenti, con disagi per gli automobilisti che si trovavano a transitare in quel momento.