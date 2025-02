Rimini. Tensione al Liceo Serpieri di Viserba: Studenti e docenti si mobilitano

La situazione al Liceo Serpieri di Viserba si fa nuovamente tesa. Dopo una prima protesta avvenuta lo scorso novembre, in cui gli studenti avevano sollevato problematiche riguardanti la gestione della scuola, il clima di insoddisfazione non sembra essersi affievolito. La questione era stata portata all’attenzione del Consiglio Comunale, con l’Amministrazione Comunale che aveva cercato di avviare un dialogo costruttivo.

Recentemente, una lettera firmata dalla maggioranza dei docenti ha messo in evidenza preoccupazioni per il calo delle iscrizioni e la mancata approvazione del “Programma Annuale” del 2025 da parte del Consiglio di Istituto. Inoltre, i docenti hanno lamentato un silenzio prolungato da parte della dirigente scolastica.

La situazione ha preso una piega inaspettata quando uno dei docenti firmatari della lettera ha ricevuto una sospensione di una settimana. Questo provvedimento è stato emesso a seguito di una mail inviata internamente lo scorso novembre, in cui il professore segnalava i problemi della scuola. L’Ufficio Scolastico ha ritenuto la comunicazione non conforme ai doveri professionali.

In risposta a questa decisione, gli studenti hanno manifestato il loro sostegno al docente, optando per un’azione pacifica all’interno dell’istituto, saltando alcune lezioni. Per il prossimo lunedì pomeriggio è prevista una mobilitazione più ampia, coinvolgendo docenti, studenti e genitori, davanti alla sede dell’Ufficio Scolastico, in segno di protesta contro la situazione attuale.