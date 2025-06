Rimini, tensione in spiaggia a Rivabella: bagnanti allontanati dalla fascia di libero transito nonostante le concessioni scadute

L’estate è arrivata, ma non solo il sole e il caldo accendono l’arenile di Rimini: ieri, al Bagno Vatikaki di Rivabella, un acceso confronto ha coinvolto un gruppo di bagnanti e il personale dello stabilimento. Il motivo? Gli ospiti avevano steso i loro asciugamani nella fascia destinata al libero transito, una zona in cui è vietato sostare, secondo il regolamento comunale.

L’intervento del bagnino è stato immediato: ha chiesto al gruppo di spostarsi per rispettare le norme vigenti. Non senza contestazioni: l’ex sindaco di Santarcangelo di Romagna, Mauro Vannoni, presente sul posto, ha preso le difese dei bagnanti, alimentando il dibattito. Tuttavia, a mettere fine alla discussione è stata la presentazione dell’Ordinanza balneare 2025, che sancisce chiaramente la funzione di quella fascia come area libera al passaggio, vietando qualsiasi tipo di permanenza tranne che per mezzi di soccorso.

La spiaggia era particolarmente affollata e il bagnino ha notato alcune persone sistemarsi proprio nella fascia di libero transito, segnalata con appositi cartelli. Si è avvicinato spiegando che lì non era possibile prendere il sole o sostare, ma solo transitare… Il gruppo, pur dopo qualche discusisne, ha quindi raccolto i propri effetti senza che si rendesse necessario l’intervento della Polizia Locale. Questo episodio riporta all’attenzione il tema delicato della gestione delle spiagge e del rispetto delle regole, soprattutto in aree soggette a scadenze di concessioni, dove la libera circolazione e la sicurezza devono essere garantite per tutti i bagnanti.