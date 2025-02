Rimini. Tenta di disfarsi delle sostanze stupefacenti mentre fugge dai poliziotti, arrestato cittadino straniero

Nella serata del 13.08.2024 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto straniero, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, verso le ore 20:00 circa un equipaggio della sezione volanti della Questura di Rimini, a seguito del normale controllo del territorio, individuava all’interno del parco pubblico cittadino “Spina Verde” la presenza di un cittadino straniero che aveva un fare sospetto.

L’uomo, a bordo della sua bicicletta, accortosi della presenza degli agenti si dava alla fuga precipitosa.

Durante l’inseguimento, gli operatori notavano che lo stesso lanciava un involucro di colore bianco all’interno di un giardino condominiale privato. Raggiunto e bloccato, gli agenti procedevano ad effettuare la perquisizione personale e rinvenivano diverse banconote di piccola taglia, malriposte e ripiegate, ritenute provento di spaccio. Recuperato l’involucro, lanciato via dall’uomo durante la fuga, veniva rivenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 30 grammi ed un bilancino di precisione.

L’uomo veniva accompagnato in Questura e tratto in arresto in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.