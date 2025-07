Rimini. Tenta la truffa del finto sinistro stradale ad un poliziotto libero dal servizio e fugge: denunciato

Nella mattinata del 30 giugno 2025, un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, mentre transitava lungo viale Vespucci a bordo del proprio motoveicolo, è stato avvicinato da un automobilista che simulava un danneggiamento.

In particolare, giunto in Piazzale Marvelli, mentre era regolarmente fermo nel traffico, il poliziotto è stato avvicinato dal conducente della autovettura che lo precedeva, il quale, con atteggiamento minaccioso, avrebbe preteso con insistenza la somma di cento euro in contanti per il risarcimento dei presunti danni al paraurti posteriore del proprio veicolo, già evidentemente deteriorato.

Insospettito dal comportamento, l’agente si è qualificato, mostrando placca e tesserino, e ha invitato il soggetto ad accostare per consentire l’arrivo della pattuglia e accertare i fatti.

Vistosi scoperto, il soggetto è risalito precipitosamente a bordo del proprio veicolo, dandosi alla fuga. È quindi scattato un inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha percorso ad elevata velocità varie strade cittadine, effettuando manovre pericolose in un’area urbana frequentata da pedoni e ciclisti.

L’inseguimento si è concluso in via Destra del Porto grazie all’intervento di una volante della Polizia che ha prontamente bloccato il veicolo in fuga.

In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva denunciato per i reati di tentata truffa, resistenza a P.U. e possesso di sostanza stupefacente, con ritiro della patente di guida, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per violazioni plurime del Codice della Strada.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato