Rimini, tenta una truffa in pieno traffico: inseguito e bloccato dalla Polizia dopo una folle fuga

Ha inscenato un finto tamponamento per estorcere denaro, ma non poteva immaginare di aver scelto come vittima un agente della Polizia di Stato. L’uomo, scoperto, ha cercato di fuggire tra le vie cittadine a folle velocità, finendo per essere raggiunto e fermato dagli agenti in via Destra del Porto.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì, lungo viale Vespucci, nel cuore di Rimini. Un poliziotto fuori servizio, a bordo della propria motocicletta, era fermo nel traffico all’altezza di Piazzale Marvelli quando è stato raggiunto da un automobilista. Con tono aggressivo e pretenzioso, quest’ultimo ha iniziato a esigere un risarcimento immediato in contanti, sostenendo che il motociclista avesse danneggiato il paraurti posteriore della sua auto — un componente già chiaramente deteriorato.

I sospetti dell’agente, insospettito dall’atteggiamento e dalle richieste fuori luogo, si sono subito concretizzati: ha mostrato il tesserino e la placca, qualificandosi come appartenente alla Polizia, e ha invitato l’uomo ad accostare in attesa della pattuglia per effettuare i dovuti accertamenti.

La reazione dell’automobilista non ha lasciato dubbi. Preso dal panico, è risalito in fretta in auto e si è dato alla fuga a tutto gas. Ne è nato un inseguimento a rischio tra le vie cittadine, durante il quale il fuggitivo ha messo in pericolo la sicurezza pubblica, sfrecciando a velocità elevata e compiendo manovre pericolose in zone trafficate da pedoni e ciclisti.

Il tentativo di fuga è terminato in via Destra del Porto, dove l’intervento tempestivo di una volante ha messo fine alla corsa del truffatore.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato denunciato per tentata truffa, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di sostanze stupefacenti. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida e sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.