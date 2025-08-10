Rimini. Tentata rapina aggravata in un ristorante: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato dopo l’aggressione al titolare ed al cuoco

Nel pomeriggio del 4 agosto, all’interno di un magazzino di un ristorante, zona Marebello (RN), un uomo è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre viveri dagli scaffali. Alla vista del titolare, un settantenne riminese, l’individuo ha reagito con violenza, aggredendolo fisicamente e spingendolo verso la porta d’ingresso in vetro, che si è infranta. La vittima ha riportato diverse lesioni causate dalla caduta e dai frammenti di vetro. In soccorso è intervento il cuoco del locale, che è stato a sua volta aggredito con un morso nel tentativo di divincolarsi.

Poco dopo è giunta sul posto una volante della Polizia di Stato, allertata da una chiamata di emergenza. Gli agenti hanno immediatamente bloccato e arrestato l’aggressore per tentata rapina aggravata dall’età della vittima e lesioni personali aggravate. Il titolare ed il cuoco sono stati accompagnati al Pronto Soccorso.

La Volante ha condotto l’uomo presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito e successivamente presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato Stampa