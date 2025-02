Rimini. Tentata rapina in banca: i malviventi responsabili anche di sequestro di persona

I Tre malviventi responsabili della tentata apina in banca in una filiale bancaria di Rimini del Banco di San Geminiano e San Prospero sono stati interrogati dal giudice anche per il reato di sequestro di persona, avendo tenuto in ostaggio dipendenti e clienti. I rapinatori hanno ammesso di aver agito su impulso senza pianificare nulla e di non aver avuto intenzione di fare del male alle persone coinvolte. I legali hanno chiesto gli arresti domiciliari per i loro assistiti, sottolineando problemi di salute per due di loro. La decisione spetta al giudice.