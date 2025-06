Rimini. Tentativo di furto con coltello in un bar di Marina Centro

Martedì sera, un giovane di 27 anni di origine nigeriana è stato arrestato dopo aver tentato di svaligiare una slot machine in un bar di Marina Centro, Rimini. L’uomo, residente in Valmarecchia e ospite di un hotel della zona, ha fatto irruzione nel centro scommesse armato di un coltello da 24 centimetri e ha tentato di forzare il vano contenente i soldi della macchinetta.

Il titolare dell’attività, avvedutosi delle mosse del giovane, ha cercato di bloccarlo, venendo però spintonato e fatto cadere a terra. L’individuo ha cercato di scappare, ma è stato immediatamente fermato dai Carabinieri, allertati dal proprietario del locale.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina impropria e sarà sottoposto a processo per direttissima. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e interventi delle forze dell’ordine nella zona di Marina Centro.