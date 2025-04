Rimini. Tentativo di furto sventato a Vergiano: ladri in fuga grazie all’allarme

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una villa nella zona di Vergiano è stata presa di mira da due malviventi incappucciati. I banditi, entrati nel giardino intorno alle 2:30, sono stati intercettati dal sistema di videosorveglianza, che ha attivato l’allarme e ha avvisato la proprietaria. Quest’ultima, osservando le immagini in tempo reale, ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno trovato l’auto dei sospetti in fuga e l’hanno fermata per un controllo. A bordo dell’auto c’erano un uomo con un passamontagna e un coltello, trovati dagli agenti all’interno del veicolo. L’individuo è stato denunciato per porto d’armi, mentre non sono stati rinvenuti i ladri sul luogo dell’intervento. La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di episodi di tentativi di furto in zone residenziali della zona di Vergiano, spesso contrastati grazie all’uso di sistemi di videosorveglianza.