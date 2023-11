Rimini. “Think Safe!”: sicurezza sul lavoro sempre al centro dell’attenzione

Torna a Rimini il convegno nazionale dei responsabili della sicurezza con l’obiettivo di affrontare in maniera creativa un tema tristemente attuale

Rimini, 2 novembre 2023 – “Think Safe!”, il meeting degli HSE Manager e dei RSPP, cioè dei responsabili della Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente e di quelli di Prevenzione e Protezione di grandi e grandissime aziende nazionali e multinazionali, torna a Rimini per la sua terza edizione dopo l’esordio nella capitale italiana delle vacanze a novembre 2022 e l’edizione romana dello scorso luglio. E torna con tante novità e il solito piglio creativo e per niente noioso.

La due giorni di studi si tiene all’hotel Mercure Artis i prossimi 16 e 17 novembre. L’organizzazione è sempre di SicurLavAbruzzo Srl in collaborazione con Sicurezza Comportamentale, Virtual Safety Lab e del riccionese Francesco Sgaramella. Si tratta di un meeting di studio e di scambi d’esperienze sulla sicurezza sul lavoro. Un tema purtroppo di sempre grande attualità. I dati INAIL parlano chiaro: da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul lavoro è stato drammatico. 559 le vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese. Le denunce d’infortunio, sempre da gennaio a luglio, sono diminuite del 21,9% rispetto allo stesso periodo del 2022: erano 441.451 a fine luglio 2022, sono scese a 344.897 a luglio 2023 ma il decremento è dovuto alla scomparsa degli infortuni connessi al Covid: le denunce d’infortunio nel solo settore della Sanità, infatti, sono calate del 63% (da 60.602 di luglio 2022 a 16.389 di luglio 2023). A Rimini, nello stesso periodo, gli infortuni sul lavoro sono stati 2.937 con una crescita del 6,18% (Dati Cisl). Purtroppo, si contano anche due morti.

“Think Safe!” si occupa di come aumentare le conoscenze dei partecipanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ne parleranno durante la due giorni: Vivietta Bellagamba (segretario nazionale Firas/Spp. Bellagamba rappresenta i lavoratori che hanno responsabilità nella prevenzione e protezione in azienda); Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista); Corrado Palestini, (responsabile Sicurezza, Salute e Ambiente della Fater Spa); Matteo Massironi (psicologo del lavoro e fondatore di Sicurezza Comportamentale); Daniele Cassioli, atleta non vedente, 25 volte campione del mondo nello sci nautico. Nel 2019 ha fondato Real Eyes Sport, un’associazione sportiva no-profit che ha come mission l’avvicinamento dei bambini con minorazione visiva all’attività motoria; Domenico Agresta (psicologo clinico che viene dall’Inghilterra espressamente per il “Think Safe!”); Paola Samoggia, direttrice d’orchestra, ideatrice del cortometraggio “gEARS” nato proprio ai tavoli di networking del “Think Safe!” Riminese del 2022. Questo film narra di come una fabbrica sicura possa diventare un luogo nel quale il rumore dei macchinari diventa “musica”. Saranno molto “pratici” Sara Pulici e Alberto Massironi, fondatori di Virtual Safety Lab, che proporranno un nuovo approccio: fare formazione sulla sicurezza utilizzando la realtà virtuale (con tanto di prova pratica a fine meeting). Mentre al termine della prima giornata si terrà la “Cena con Infortunio”. Da un’idea di Francesco Sgaramella messa in pratica da Alessandro Raspante, formatore sulla Sicurezza attraverso tecniche esperienziali e game based learning. Questo format chiede ai commensali di individuare quali errori ci siano stati per portare a un infortunio. Un vero e proprio gioco d’investigazione.

Come si può notare, c’è grande interdisciplinarietà e una grande attenzione ad affrontare il tema in maniera per niente scontata e “professorale”. Una formula che ha avuto successo tant’è che molte grandi aziende italiane e internazionali hanno inviato i loro manager alle precedenti edizioni del “Tink Safe!”. Da Procter & Gamble a WeBuild; dall’Agenzia Spaziale Italiana a Eusider Group; da Mitsubishi Electric a Knauf; da Marcegaglia a Bridgestone, da Colombo Costruzioni ad Autostrade per l’Italia, fino all’Ac Milan.

Per informazioni più dettagliate si può telefonare al 3405055393 (Francesco Sgaramella).

Comunicato Stampa