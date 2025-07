Rimini, torna “La Cultura nello Sport”: quattro incontri per riscoprire il benessere all’aria aperta dal 31 luglio al 29 agosto

Dal 31 luglio al 29 agosto 2025, presso il Bagno Tiki 26 di Rimini, si svolgerà la seconda edizione di “La Cultura nello Sport”, un ciclo di quattro incontri dedicati al rapporto tra attività sportiva, benessere e vita all’aria aperta.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa, ideata dal fotografo Giorgio Salvatori e dalla personal trainer Elen Souza, si propone di valorizzare la spiaggia come luogo non solo di svago, ma anche di rigenerazione, socialità e cultura del movimento.

Gli appuntamenti, tutti gratuiti e aperti al pubblico, si terranno sotto l’ombrellone del Bagno Tiki 26 e coinvolgeranno medici, docenti universitari, sportivi e imprenditori. Ogni incontro affronterà temi diversi, dal ruolo delle infrastrutture urbane nella promozione dell’attività all’aperto, all’importanza della prevenzione, fino al legame tra sport e felicità e alle strategie antiaging legate a stile di vita e integrazione alimentare. Ogni serata si concluderà con un momento conviviale e un soft drink offerto dal Bagno Tiki 26.

Come spiega la personal trainer Elen Souza, “Vogliamo trasmettere un’idea diversa di esercizio fisico, non solo legata all’aspetto estetico, ma come cultura del movimento. Per noi, la persona è importante a tutto tondo.” Il progetto si amplia quest’anno anche al vicino Bagno 25 per offrire ancora più spazio allo sport e stimolare la partecipazione.

Tra i principali sostenitori figura Erba Vita, azienda leader nel settore degli integratori naturali. Alessia Valducci, Presidente di Valpharma Group, sottolinea: “Benessere, salute e sport sono parte della nostra identità.” Edoardo Locatelli, Direttore Generale di Erba Vita, evidenzia come “Felicità e sport siano connessi, rappresentando uno stile di vita che migliora relazioni, lavoro ed energia.”

Gli incontri sono patrocinati dal Comune di Rimini, da Erba Vita, Rivierabanca e Il Resto del Carlino.

Programma degli incontri (tutti ore 18:00, Bagno Tiki 26)