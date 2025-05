Rimini. “Torneo del Giubileo” prima edizione: domenica 18 maggio 2025, dalle ore 15.00 alle 21.30, presso la Polisportiva Stella

Sport, pace e solidarietà: 18 maggio,

una festa per i giovani a Rimini



Calcio di inizio con il sindaco di Rimini e il Vescovo Nicolò

Ormai è tutto pronto per il “Torneo del Giubileo”, il torneo di calcetto rivolto ai ragazzi delle scuole superiori della provincia di Rimini. Sono otto le squadre che si contenderanno il titolo:

Liceo Einstein, Liceo Giulio Cesare-Valgimigli, Centro Zavatta, Maestre Pie, Liceo Serpieri, Isiss Gobetti (Morciano), Licei Karis e Ites Valturio.

L’appuntamento è domenica 18 maggio 2025, dalle ore 15.00 alle 21.30, presso la Polisportiva Stella (via Abruzzo 36, Rimini).

Organizzato dall’Ufficio di Pastorale dello Sport della Diocesi di Rimini, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale, Missio Diocesana e con il sostegno del Centro Sportivo Italiano, della Fondazione Enaip S. Zavatta e dell’Ufficio Scuola della Diocesi, il “Torneo del Giubileo” è un evento sportivo, ma soprattutto una festa con uno sguardo educativo e solidale. La manifestazione vuole essere occasione di incontro, amicizia e condivisione tra i giovani, promuovendo i valori della pace e della convivenza civile.

A rendere ancora più significativo questo appuntamento sarà il “gemellaggio” simbolico con la scuola multireligiosa di Taybeh, villaggio palestinese della Cisgiordania a 15 km da Gerusalemme, dove da anni convivono e studiano insieme ragazzi ebrei, musulmani e cristiani. La Diocesi di Rimini è da tempo in contatto con questa realtà, sostenendone il cammino educativo e umano. È previsto anche un collegamento in diretta con la scuola di Taybeh, per rafforzare il legame di solidarietà tra i giovani partecipanti.

Durante il torneo, accompagnato da arbitri del CSI e con l’assistenza sanitaria garantita dalla Pubblica Assistenza Rubicone, saranno presenti momenti musicali e artistici di talenti giovanili. Intrattenimento musicale e animazione a cura del Gruppo Icaro. È previsto anche un punto di ristoro.

A dare il calcio d’inizio saranno il Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, e il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari, insieme ai referenti degli uffici pastorali coinvolti.

Main sponsor: Romagna Banca.

Il “Torneo del Giubileo”, alla sua prima edizione, è un’occasione concreta per riflettere insieme – anche attraverso il gioco e la festa – su come costruire un mondo più giusto e fraterno.