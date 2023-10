Rimini. Tour De France, procede la macchina organizzativa. In municipio riunione tecnica con il responsabile degli arrivi del tour, Stéphane Boury

Procede la macchina organizzativa di uno degli appuntamenti più attesi del 2024 a Rimini: lo storico arrivo, il prossimo 29 giugno, del Tour de France nella prima tappa della Grande Boucle.

Questa mattina in municipio si è tenuta una riunione tecnica che ha fatto seguito ai sopralluoghi delle scorse settimane e che ha visto la partecipazione di Stéphane Boury, ex ciclista e responsabile degli arrivi del Tour de France (Commissaire Général, Responsable des arrivées), del sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore alla Polizia locale Juri Magrini e dei dirigenti e dei tecnici coinvolti nel gruppo di lavoro istituito dal comune di Rimini per il coordinamento e la realizzazione dell’arrivo di una delle più attese gran partenze del tour.

Mappe alla mano, è stato ripercorso e definito il tracciato che i ciclisti in gara dovranno percorrere prima di “lanciarsi” nella corsa che li porterà a tagliare l’arrivo. Come noto, infatti, per la prima volta il leggendario Tour de France partirà dall’Italia e nella tappa inaugurale taglierà il traguardo a Rimini dopo aver attraversato gli Appennini. La carovana gialla prenderà il via il 29 giugno da Firenze per percorrere 205 chilometri e 3.800 metri di dislivello passando gli Appennini per poi transitare dalla Valmarecchia a San Marino e raggiungere l’arrivo sul mare a Rimini.

Una tappa che si annuncia spettacolare per la bellezza dei luoghi che percorrerà, dalla Valmarecchia alla Repubblica di San Marino fino ad arrivare al mare. Sempre nella giornata di oggi saranno effettuati alcuni sopralluoghi in città alla presenza dello staff tecnico dell’evento ciclistico.

“L’arrivo del Tour de France a Rimini – ha commentato il Sindaco Sadegholvaad – è un evento sportivo straordinario e un’occasione davvero unica di promozione che punterà i riflettori sul nostro territorio: una terra di campioni e di appassionati di ciclismo, destinazione tra le preferite per chi ama pedalare. I migliori ciclisti al mondo pedaleranno verso il nostro mare e le immagini di Rimini e delle sue bellezze rimbalzeranno sulle tv, sui giornali, sui social di tutto il mondo. Un’occasione eccezionale per raccontarci, attraverso uno degli sport più popolari, a chi la seguirà dal vivo e ai due milioni di spettatori di 200 Paesi nel mondo. Stiamo lavorando con entusiasmo affinché questo evento faccia da volano ad un inizio di stagione straordinario per l’intera filiera turistica, basti pensare che solo le camere necessarie per l’organizzazione sono circa 1.400 e che sono già tante le richieste arrivate a Visit Rimini da parte di Tour Operator e turisti. Un potenziale turistico e economico già oggi quantificabile in decine di milioni di euro”.

Comune di Rimini