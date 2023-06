Rimini. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: DAL 1° LUGLIO NUOVE TARIFFE E INTRODUZIONE DI NUOVI TITOLI

Rimini, 30 giugno 2023 – Da sabato 1° luglio, in applicazione dei provvedimenti adottati dalla Provincia di Rimini e dai Comuni di Rimini e Misano Adriatico, le tariffe del trasporto pubblico locale nel bacino di Rimini saranno rimodulate dopo alcuni anni di invarianza, con introduzione di alcune novità.

Tutte le informazioni di dettaglio sulla manovra tariffaria sono disponibili sul sito di Start Romagna (https://www.startromagna.it/titoli-di-viaggio-rimini/).

L’incremento riguarda principalmente i titoli occasionali e gli abbonamenti mensili, mentre restano invariate le tariffe per gli abbonamenti annuali. Gli studenti risentiranno solo in lieve misura del ritocco delle tariffe e verrà mantenuto per un biennio il blocco alla terza zona.

Gli effetti sui titoli a maggiore diffusione (tutte le tipologie zonali saranno toccate):

biglietto 1 zona da 1,30 a 1,50 € validità 60 minuti – biglietto 2 zone da 2,10 a 2,50 € validità 75 minuti – biglietto 3 zone da 2,90 a 3,50 € validità 90 minuti

La modifica tariffaria riassorbe il biglietto Urbano Rimini, che sparirà nella sua connotazione dedicata (biglietto rosso), il nuovo biglietto utilizzabile nel servizio urbano di Rimini sarà il biglietto 1 zona (giallo) valido 60 minuti del costo di 1,50 €.

Anche i titoli Multicorsa e i Day Ticket presentano un adeguamento tariffario in linea con i titoli di viaggio base.

Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili, il rincaro per le fasce principali è il seguente:

mensile 1 zona da 28,00 a 32,00 euro – mensile 2 zone da 38,00 a 43,00 euro – mensile 3 zone da 48,00 a 54,00 euro

DEBUTTA IL NUOVO METROMARE TICKET

Con questa operazione tariffaria debutta anche una nuova tipologia di titolo di viaggio, pensato particolarmente per i turisti per i quali normalmente non è semplice districarsi in un sistema tariffario a zone: con il Metromare Ticket ci si potrà spostare tra Rimini e Riccione (e relative zone tariffarie), utilizzando il Metromare e i bus in servizio nelle zone tariffarie di Rimini e Riccione senza pensieri per 75 minuti o 24 ore, al prezzo rispettivamente di 2,50 e 5,00 euro. Per questa nuova tipologia sarà attuata una campagna informativa dedicata.

COME SOSTITUIRE I VECCHI TITOLI

La distribuzione alle rivendite dei nuovi titoli avrà luogo nelle prossime settimane, nel frattempo potranno essere utilizzati i vecchi titoli di viaggio fino al 31 agosto 2023.

Dal 1° settembre sarà necessario disporre dei nuovi biglietti. I biglietti a vecchia tariffa eventualmente residuati potranno essere sostituiti entro il 30 giugno 2024 con i nuovi presso i Punto Bus Start Romagna (Clementini Rimini, Curiel Riccione) pagando la differenza.

Per questo primo periodo di novità sarà possibile continuare ad acquistare i titoli di viaggio sulle app disponibili (Roger, Mooneygo e DropTicket) alle vecchie tariffe.

Anche il sistema di pagamento a bordo StarTap con carte contactless di credito, prepagate di debito o virtualizzate su smartphone e smartwatch manterrà al momento le tariffe in uso: 1 zona 1,30/1 zona Rimini 1,50 € – 2 zone 2,10 € – 3 zone 2,90 € – 4 o più zone 4,00 €

PROSEGUE LA VENDITA DELL’ESTATE CARD

È intanto già in corso la vendita della nuova Estate Card, estensione estiva dell’abbonamento riservata agli studenti che consente di viaggiare su tutta la rete di Start Romagna al nuovo prezzo di € 50,00, con possibilità di utilizzo del Bonus Trasporti, l’agevolazione ministeriale del valore di 60 euro mensili da utilizzarsi per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale. Per maggiori informazioni www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.