Rimini. Tre borse di studio per sostenere il percorso universitario di giovani talenti meritevoli

Tre studenti del Liceo A. Einstein di Rimini premiati grazie all’impegno di Tangible verso l’equità nell’educazione.



Santarcangelo di Romagna, 29 ottobre 2024 – Tre borse di studio destinate ad altrettanti giovani meritevoli del Liceo Scientifico e Musicale A. Einstein di Rimini: è l’iniziativa promossa da Tangible Srl SB, azienda specializzata in Experience Design e certificata B Corp con sede a Santarcangelo di Romagna, che mira a sostenere il percorso universitario di studenti e studentesse più brillanti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, offrendo un aiuto concreto per contribuire alla loro crescita accademica e professionale.

Le tre borse di studio, per un valore complessivo di 2.500 euro, sono state assegnate a neodiplomati/e del Liceo A. Einstein con una media superiore a 8,25, basandosi su criteri di merito e necessità economica (certificazione ISEE), garantendo così il sostegno a chi ne ha più bisogno e promuovendo la diversità e l’inclusione.

Gaia, Giovanni e Tamika, i tre beneficiari, proseguiranno i loro studi in ambiti diversi: “Storia e tutela dei beni artistici e musicali” all’Università di Padova, “Fisica” all’Università degli Studi di Bologna e “Mathematical and computing science for artificial intelligence” presso l’Università Bocconi.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta sabato 26 ottobre presso l’Aula Hawking del Liceo Scientifico e Musicale A. Einstein di Rimini. All’evento hanno partecipato rappresentanti di Tangible, i tre premiati ed il corpo docente del liceo.

In qualità di Società Benefit e azienda certificata B Corp, Tangible promuove da sempre l’uguaglianza di opportunità e il supporto all’istruzione. Al fine di stimolare iniziative come questa sul territorio, l’azienda ha inoltre deciso di mettere a disposizione la bozza del bando per l’assegnazione delle borse di studio, così da fornire una traccia semplice e adattabile per tutte le aziende che desiderano seguire questo esempio.

“Questa idea è ispirata all’articolo 3 della nostra Costituzione ed è partita osservando come siamo fatti oggi e come vorremmo essere domani – le parole di Ilaria Mauric, Partner, Head of Design e Impact Manager di Tangible -. Ci piacerebbe molto che le nostre colleghe e colleghi del futuro fossero simili all’idea di comunità che condividiamo: aperta, accogliente, equa. Non sappiamo che percorso faranno le ragazze e ragazzi che oggi riceveranno la nostra borsa di studio, se il loro cammino si incrocerà con il nostro tra qualche anno ne saremo felicissimi. Speriamo che questo sostegno possa ispirare altre aziende a supportare i giovani talenti, premiando il loro impegno e la loro determinazione.“

Da parte di Tangible un sincero ringraziamento alla Prof.ssa Michela Clementi, collaboratrice vicaria del dirigente, al dirigente scolastico Christian Montanari e alla docente e referente Maria Rita Giulianini per il loro prezioso supporto e per la disponibilità.

Cosa fa Tangible

Tangible Srl SB, specializzata in Design Strategico e Experience Design, è la prima azienda italiana del settore con certificazione B Corp. Forte di 20 anni di esperienza, Tangible guida e supporta le aziende nella progettazione e nel coordinamento di tutti i punti di contatto digitali con i propri clienti e utenti, impegnandosi attivamente a favore dell’innovazione responsabile e dell’uguaglianza di opportunità.