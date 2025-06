Rimini, trovato morto in giardino a Viserba: nessun giallo, è stato un malore improvviso

Non c’è mistero né mano di terzi dietro la morte di un 70enne riminese trovato privo di vita nel giardino della sua abitazione in via Ciccotti, nel pomeriggio di mercoledì.

All’inizio il ritrovamento, accanto a un tombino aperto, aveva lasciato spazio a qualche dubbio. Ma i rilievi effettuati dai carabinieri e l’ispezione cadaverica condotta dal medico legale hanno rapidamente escluso qualsiasi ipotesi di morte sospetta. Si è trattato di un malore improvviso.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava probabilmente eseguendo alcuni lavori all’esterno, forse proprio nei pressi del tombino, quando è stato colpito da un evento fatale che non gli ha lasciato scampo. A nulla è servito l’arrivo dei sanitari del 118: l’uomo era già deceduto.

Una tragica fatalità

Le forze dell’ordine, intervenute subito dopo i soccorsi, hanno completato i rilievi senza rilevare segni di violenza o elementi riconducibili a un’aggressione. Tutti gli elementi raccolti confermano la natura accidentale e naturale del decesso.

Un episodio tragico, ma privo di mistero: nessun giallo, solo la crudele imprevedibilità di un malore che ha colpito l’uomo nel momento più ordinario della sua giornata.