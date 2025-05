Rimini. Truffe online: una giovane riminese in aula contro un truffatore

Rimini – Una giovane di 22 anni ha subito una truffa online mentre cercava di acquistare borse di marca e scarpe su Instagram. L’operazione, avvenuta per un importo di 180 euro, sembrava vantaggiosa: cinque borse e due paia di calzature a un prezzo molto competitivo. Il venditore, presentatosi come un “reseller” di Bari, aveva promesso una spedizione immediata. Tuttavia, dopo il pagamento, la merce non è mai giunta a destinazione.

Preoccupata per la situazione, la ragazza ha scoperto che un ulteriore pagamento richiesto era intestato a un’altra persona, facendo emergere il sospetto di essere stata vittima di una frode. Ora, il truffatore si trova a processo a Rimini, e la giovane ha deciso di presentarsi in aula per testimoniare, sperando che la sua esperienza possa evitare che altre persone cadano nella stessa trappola.

Il caso sottolinea i rischi associati agli acquisti online, in particolare su piattaforme come Instagram, dove i truffatori possono facilmente creare account falsi per apparire credibili. Si raccomanda di adottare misure precauzionali, come verificare l’identità degli intestatari dei bonifici e diffidare di proposte che sembrano troppo vantaggiose per essere vere.