Rimini, tutte le cose da fare nella prima settimana di aprile

Venerdì 4 aprile il Teatro Galli ospita Ezio Greggio con lo spettacolo Una vita sullo schermo, il racconto di 40 anni di tv, cinema e storia italiana. In scena, attraverso l’ausilio di un grande ledwall, Greggio con la sua satira, il suo stile personale graffiante e ironico scherza e diverte parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi. Sabato 5 aprile sul palco del teatro Riminese va in scena Tutto è cominciato così. Sergio Casabianca in concerto, un tributo atipico ai grandi nomi della musica italiana, una dedica ai cantautori che hanno segnato la crescita artistica e personale di Casabianca. Sul palco Sergio è accompagnato dalla band al completo delle Gocce e non mancheranno gli ospiti, tra cui James Thompson, polistrumentista e sassofonista di Zucchero Fornaciari.

Continuano gli appuntamenti settimanali della rassegna “Libri da queste parti”, vetrina delle novità letterarie ed editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Venerdì 4 aprile Tommaso Panozzo presenta ‘La città perduta. Itinerari alla ricerca di una Rimini scomparsa, Panozzo, 2024’, in dialogo con Stefano Pivato.

Al Cinema Fulgor il concerto-spettacolo Tutte le lettere d’amore sono ridicole, con la voce di Andrea Amati e Luca Arduini alla chitarra. Le lettere, accompagnate da canzoni scelte accuratamente tra il repertorio originale di Amati e i grandi classici della canzone italiana (CCCP, Lucio Dalla, Paolo Conte, Nada) tracceranno un comune sentire sull’amore. Durante lo spettacolo, sul grande schermo del Fulgor verrà proiettato il live painting dell’artista Roberto Ballestracci (lunedì 31 marzo).

Per i più piccoli, la sezione 0 – 6 della biblioteca dei Ragazzi propone le Storie sul tappeto, con le Volontarie Nati per Leggere della Biblioteca che accolgono genitori e bambini/e da 0 a 12 mesi (venerdì 4 aprile). Per i più grandicelli, al Cinema Settebello si tiene la rassegna Cinema e merenda con la proiezione di un film di animazione seguita dalla merenda (sabato 5 aprile).

Sabato 5 e domenica 6 aprile Marina Centro si anima con Beat Fest, due giornate all’insegna del cibo, della musica e dello shopping lungo viale Vespucci, dal Parco Fellini a Piazzale Kennedy escluso. Una festa organizzata da Comitato Asso Vespucci e dagli imprenditori locali per salutare l’arrivo della bella stagione nel cuore della Rimini balneare.

Il 3 e il 4 aprile Rimini ospita l’anteprima del Festival dei Sette Capodogli di Vasto con una due giorni di incontri tra giovani ed esperti, proiezioni e performance per stimolare una riflessione sullo stato dei nostri mari e sulle azioni per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Giovedì 3 aprile al cinema Fulgor, ore 17,00 gli studenti del Liceo scientifico e musicale Einstein partecipano alla proiezione del documentario ‘Protezione del mare e delle sue risorse’ che inizia con la proiezione del filmato sugli accadimenti a Vasto (da Report, ottobre 2024) a confronto con il ricordo dello scrittore romagnolo Guido Lucchini sull’uccisione del capodoglio a Rimini durante la guerra. Alla realizzazione del video hanno partecipato in un lavoro di squadra anche le classi del liceo musicale che hanno dato voce e composto la colonna sonora. Se ne ragiona nella tavola rotonda con Anna Montini (assessora ambiente Comune di Rimini), Gabriele Barisano (assessore ambiente Comune di Vasto), Franco Borgogno (ricercatore, scrittore, presidente onorario APS Basta Plastica in Mare), Vincenzo Olivieri (presidente Centro studi cetacei di Pescara), Franco Sacchetti (direzione artistica Festival dei Sette Capodogli). Coordina Manuela Fabbri, presidente associazione Basta Plastica in Mare Network.

Venerdì 4 aprile, nel giorno dell’anniversario dell’uccisione del Capodoglio a Rimini, una lezione incontro con l’assessora Anna Montini, Franco Borgogno (ricercatore e scrittore, presidente onorario Aps Basta Plastica in MARE Network) e Franco Sacchetti (direttore artistico Festival dei Sette Capodogli di Vasto) che incontrano sul mare gli studenti del Liceo Scientifico e Musicale Einstein, nel rispetto della natura del mare e delle sue risorse.

Una domenica sportiva per chi ama la corsa e la nautica, domenica 6 aprile il Club Nautico propone la regata d’altura “Trofeo Memorial Filiberto Sammarini”, giunto alla sua 8° edizione, mentre Uisp propone Vivicittà CorriRimini una corsa e camminata non competitive di 5Km e una corsa competitiva di 10 Km con partenza dal parco Federico Fellini a Marina Centro.

Alla Fiera di Rimini, da venerdì a domenica, Wake up call, l’evento di formazione finanziaria guidato da Alfio Bardolla, imprenditore, autore best-seller e financial coach.

Comune di Rimini