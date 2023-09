Rimini. Tutti al Neri: si rinnova la collaborazione fra Rimini FC e Consorzio Ristobar di spiaggia

Rimini, 12 settembre 2023 – Il Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini di Confesercenti scende nuovamente in campo a supporto della Rimini Calcio. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, anche per questa stagione calcistica il gruppo di operatori economici ha acquistato una serie di abbonamenti per seguire e sostenere la squadra. L’iniziativa è stata suggellata ieri sera con una cena al Bagno 26 Tiki alla presenza fra gli altri di Marco Mauri, presidente del Consorzio che rappresenta l’80% di tutti i ristoranti-bar della spiaggia riminese, dei tre soci dello stabilimento (Gabriele Pagliarani, il bagnino d’Italia, Fabrizio Pagliarani e Alberto Bianchi), dei giocatori della prima squadra, dello staff tecnico e dei dirigenti.

Una rinnovata dimostrazione di fiducia e vicinanza alla Rimini Calcio: il Consorzio è stato il primo in città ad attivarsi in questo modo, lo scorso anno, a supporto di una realtà che fa tanto anche per il settore giovanile e per educare le nuove generazioni ai valori dello sport.