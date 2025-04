Rimini, tutti insieme una grande forza: volontariato e Protezione Civile nelle scuole

Si è conclusa con entusiasmo la seconda giornata di “Tutti insieme una grande forza” , l’evento educativo organizzato dall’associazione di Protezione Civile Obiettivo Terra ODV presso il plesso scolastico di Villaggio Primo Maggio, Rimini. In collaborazione con diverse realtà di volontariato della provincia, l’iniziativa ha coinvolto alunni di quinta elementare, genitori e insegnanti in due mattinate dedicate alla scoperta del volontariato e della protezione civile.

Un’esperienza formativa per i più giovani

La due giorni ha visto la partecipazione di associazioni come Volontari Soccorso Mare (VSM) , Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) , Unità Cinofile Soccorso Mare (UCS) , Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) , Alpini , Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI) , Kronos , Croce Blu Bellaria-Igea Marina e Onda27 . Attraverso dimostrazioni pratiche, i volontari hanno illustrato attività chiave come l’uso dei droni, il soccorso in mare, la ricerca di dispersi e il lavoro delle unità cinofile.

Ogni mattinata si è conclusa con una simulazione di pranzo di emergenza , un’attività che ha permesso ai partecipanti di comprendere l’importanza della gestione delle risorse in situazioni critiche, rafforzando il senso di comunità e preparazione.

L’importanza di educare alla cittadinanza attiva

Flavio Mauro, Vice Presidente di Obiettivo Terra, ha sottolineato il valore dell’evento: “È stato un momento prezioso di educazione civica. Da tredici anni portiamo avanti questa iniziativa nelle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al volontariato e alla protezione civile. Vogliamo coinvolgere sempre più giovani e le loro famiglie, costruendo una cultura della solidarietà sin dall’infanzia.” Mauro ha ringraziato il dirigente scolastico Annalisa Celli del Circolo Didattico 6 di Rimini e i genitori per il loro supporto attivo.

Verso un futuro di maggiore coinvolgimento

Obiettivo Terra ODV punta a estendere il progetto ad altri istituti del territorio, con l’ambizione di raggiungere un numero sempre maggiore di studenti. L’evento rappresenta un passo importante per promuovere una cittadinanza attiva , insegnando ai bambini il valore della collaborazione e della prontezza nelle emergenze.