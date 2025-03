Rimini. Ubriaco alla guida non si ferma all’alt della Polizia Locale e schianta con la propria auto contro un hotel

Finisce con l’auto che si schianta contro un hotel la folle corsa di un cittadino cinese, classe 1987, arrestato la scorsa notte dalla Polizia Locale in servizio nella zona del lungomare sud. Erano circa le 2.50 di questa notte quando la squadra di polizia giudiziaria, presente in viale Regina Elena con un posto di blocco, impone l’alt ad una Jeep Renegade Rosso, con a bordo un uomo e due donne. Il conducente dell’auto però ignora lo stop degli agenti e si dà alla fuga, provocando lungo la sua corsa incidenti in serie: colpito un ragazzo su un monopattino, un’auto che stava transitando e altri quattro mezzi in sosta. Una corsa folle e pericolosa che finisce dopo l’ennesima collisione: l’uomo perde il controllo del mezzo che finisce per schiantarsi contro l’hotel I suite di viale Regina Elena.

Raggiunto sul posto dalle due pattuglie della polizia locale, il conducente, cittadino cinese a bordo dell’auto presa a noleggio insieme a due connazionali, ha provato a fare resistenza, ha rifiutato di sottoporsi al test etilometrico ed è stato poi identificato e arrestato, in attesa del processo per direttissima di questa mattina.

Tre le persone che sono rimaste ferite, fortunatamente non di grave entità, che sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

Comune di Rimini