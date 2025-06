Rimini. Udienza in tribunale per l’esame tecnico dell’audio dell’omicidio di Pierina Paganelli

Stamattina si è svolta un’udienza presso il Tribunale di Rimini, presieduta dal giudice Vinicio Cantarini, concentrata sulla nomina di un collegio di consulenti incaricati di esaminare l’audio relativo alla notte dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Durante l’udienza sono stati anche acquisiti i risultati delle analisi sulla telecamera installata presso la farmacia di via del Ciclamino, in particolare sulla telecamera 3, senza che emergessero elementi sorprendenti.

Per quanto riguarda invece la questione della nomina dei consulenti tecnici, si è sollevata una contestazione da parte degli avvocati di Louis Dassilva, il cittadino senegalese in carcere dal luglio 2022 con l’accusa di omicidio. Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno evidenziato che uno dei consulenti coinvolti aveva già espresso pareri sull’audio in passato, durante la trasmissione televisiva “Quarto grado”, e hanno chiesto la sua sostituzione. Il giudice ha deciso di prendersi del tempo per valutare la questione e ha rinviato la decisione al prossimo lunedì.