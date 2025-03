Rimini, ultime ore per il MIR 2025: domani chiude la fiera dell’audiovisivo

Volge al termine il MIR – Multimedia Integration Expo, l’evento di riferimento per il settore dell’audiovisivo e delle tecnologie per l’intrattenimento. Domani, martedì 25 marzo, sarà l’ultimo giorno per visitare la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) presso il quartiere fieristico di Rimini, che ha riunito aziende, professionisti e appassionati del settore per una tre giorni di innovazione, business e formazione.

Tecnologie d’avanguardia per il futuro dell’intrattenimento

Dal 23 marzo, i visitatori hanno potuto esplorare le ultime novità in fatto di soluzioni audio, video, luci e broadcast, con un’attenzione particolare alle applicazioni nei settori corporate, educational, retail e media. Con oltre 40.000 metri quadrati di area espositiva e più di 200 brand presenti, MIR 2025 si è confermato come un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori e per chi desidera scoprire le tendenze emergenti dell’industria.

L’evoluzione del broadcasting e il ruolo della tecnologia

Uno dei momenti più significativi dell’evento è stato il talk inaugurale “Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi”, che ha visto la partecipazione di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. L’incontro ha approfondito il ruolo delle nuove tecnologie nel calcio, tra VAR, fuorigioco semiautomatico e soluzioni innovative per migliorare l’esperienza dei tifosi.

“La tecnologia sta cambiando il calcio e l’Italia ha dimostrato di essere all’avanguardia nell’adozione di strumenti che garantiscono maggiore trasparenza e spettacolo”, ha dichiarato De Siervo durante l’evento.

MIR Club: networking e formazione per DJ e produttori

Grande successo anche per il MIR Club, lo spazio dedicato al mondo dei DJ e dei produttori musicali. Il Demolition Panel, che ha raccolto oltre 200 brani in gara, ha visto la selezione di circa 30 tracce con una forte presenza di artiste donne. Tra i giudici esperti del settore come Albertino, Big Fish e Andro dei Negramaro, che hanno valutato le proposte spaziando tra generi come techno, house, pop-rap e dance.

“Quest’anno la qualità artistica è cresciuta notevolmente, rendendo la selezione particolarmente impegnativa”, ha affermato Alberto Scotti, direttore di DJ Mag Italia e moderatore dell’evento.

Un’ultima giornata tra innovazione e spettacolo

L’ultima giornata del MIR 2025 sarà un’opportunità per immergersi nelle novità più spettacolari del settore. Tra le attrazioni principali, l’area Sound Power permetterà di testare i migliori sistemi audio professionali, mentre installazioni di LED trasparenti e tunnel di luci ed effetti speciali offriranno esperienze immersive senza precedenti. Sarà inoltre possibile approfondire le nuove frontiere del digital signage, della proiezione outdoor e delle soluzioni di illuminazione avanzata per il mondo dello spettacolo.

Con il sipario pronto a calare su questa edizione, MIR 2025 conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per l’industria dell’intrattenimento. Appuntamento quindi a domani, per l’ultimo giorno di fiera, prima di dare l’arrivederci al prossimo anno!