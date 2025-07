Rimini, ultimo appuntamento con la poesia internazionale di “Voci allo specchio” alla Biblioteca Gambalunga

Si conclude venerdì 1 agosto la rassegna poetica “Voci allo specchio” organizzata dalla Biblioteca Gambalunga con un evento dedicato alla poetessa brasiliana di origine italiana Marina Colasanti. L’appuntamento è nel cortile della biblioteca, con inizio alle ore 18:00 (o specificare orario se noto).

La scrittrice e traduttrice italo-francese Mia Lecomte guiderà il pubblico attraverso una lettura e narrazione delle poesie di Colasanti, condividendo carte di studio e versioni inedite delle traduzioni nate da un confronto diretto con la poetessa stessa. Questo incontro rappresenta non solo un momento di scoperta letteraria, ma anche un omaggio sentito a Marina Colasanti, scomparsa nel 2025, la cui opera ha influenzato generazioni di lettori in Brasile e oltre.

Marina Colasanti (1937–2025), nata in Etiopia da una famiglia di artisti di origine italiana, ha vissuto a Rio de Janeiro dal 1948 e ha costruito una carriera poliedrica che abbraccia narrativa, poesia, testi per l’infanzia, pittura e traduzione. Autrice di oltre settanta libri, è stata insignita di prestigiosi premi, come il Premio Jabuti e il Premio Machado de Assis, e finalista all’HC Andersen Award.

Mia Lecomte (1966), poetessa e traduttrice residente in Svizzera, è nota per il suo impegno nella letteratura transnazionale e per il suo ruolo di fondatrice dell’agenzia letteraria Linguafranca a Parigi. Le sue traduzioni e le sue poesie offrono un ponte culturale che unisce lingue e tradizioni.

L’ingresso all’evento è libero e non è richiesta la prenotazione.