Cantiere in via Dario Campana ora. Operai saliti fin su una gru vogliono gettarsi nel vuoto da 80 metri. Momenti di tensione e tanta paura. In arrivo un negoziatore. I tre rivendicano equità salariale e compensi arretrati. La zona è stata transennata siamo di fronte alla vecchia sede dell’Amir.