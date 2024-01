Rimini. Un 2024 ricco di grandi eventi: si apre con un Sigep da tutto esaurito

Gennaio si prospetta un mese d’oro per il turismo a Rimini, grazie all’eccezionale edizione imminente del Sigep, che apre ufficialmente un 2024 pieno di grandi eventi e iniziative internazionali, tra cui spiccano il Tour de France, la Formula E, i campionati europei di Ginnastica e il World Skate.

“Il 2024 è partito con grande slancio”, afferma il Sindaco Jamil Sadegholvaad, “con una maggiore occupazione degli hotel rispetto all’anno precedente. I turisti non hanno rinunciato a una breve vacanza di 3 o 4 giorni tra Capodanno e la Befana. Ora puntiamo al tutto esaurito nei 500 hotel in vista di un’edizione ‘dolcissima’ del Sigep, con richieste che arrivano dall’Italia e dall’estero. Questo evento fa da apripista a una serie di opportunità importanti per l’intera comunità, in grado di generare un contributo significativo allo sviluppo del territorio”.

“A dieci giorni dalla fiera”, afferma Visit Rimini, “quasi tutti i 500 hotel di Rimini e provincia sono già esauriti. Le richieste che riceviamo ora, sia dall’Italia che dall’estero, sono concentrate principalmente sul periodo del Sigep, per la ricerca di camere per le aziende espositrici ma soprattutto per i visitatori, che si spalmano su un’intera settimana, compresa l’allestimento e lo smontaggio (approssimativamente dal 18 al 25 gennaio). Le prenotazioni sono superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e sono già quasi esaurite negli hotel di Rimini e della provincia. Oltre alla fiera del gelato, pasticceria, panificazione e caffè, che attira decine di migliaia di partecipanti da tutto il mondo, il calendario di gennaio include anche vari eventi, convention aziendali e congressi confermati presso il Palacongressi (tra cui ACOI Emilia-Romagna ERAS e Chirurgia D’urgenza e CON-X 2024 della Federazione Italiana Baseball and Softball). Le attività di promozione sono già iniziate per i ponti del 2024, i grandi eventi sportivi e la stagione primaverile ed estiva. Abbiamo già ottime risposte e nuove richieste per le fiere come Beer&Food Attraction e Key, il salone della transizione energetica. Rimini conferma la sua posizione di destinazione turistica aperta tutto l’anno, una città sempre attiva che non si ferma mai, e affronta il nuovo anno con grande entusiasmo”.