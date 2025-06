Rimini. Un lungo weekend nei luoghi della cultura della città

Il lungo weekend di metà giugno a Rimini è all’insegna della cultura. Si parte venerdì 13 giugno con una giornata di festa, occasione speciale per inaugurare ufficialmente il percorso che condurrà alla definizione del Piano Strategico della Cultura della città. In questa occasione verranno riaperti al pubblico anche i Giardini dei Palazzi dell’Arte, recentemente riqualificati e pronti ad accogliere visitatori di ogni età. La festa sarà diffusa in tutto il centro storico e oltre con concerti, incontri, letture, performance e visite guidate con aperture straordinarie fino a mezzanotte. Un grande evento diffuso, che toccherà tutti gli spazi principali della città come Teatro Galli, Biblioteca Gambalunga, Museo della Città, Domus del Chirurgo, Ala Nuova del Museo, Fellini Museum, Arena Francesca da Rimini, fino ai luoghi in cerca di nuove ispirazioni, come l’Anfiteatro Romano, la Casa della Pace e la Chiesa Santa Maria ad Nives e altri che stanno cambiando pelle come l’ex cinema Astoria.

In questa cornice di festa, le visite guidate del 13 giugno rappresentano un’occasione imperdibile per scoprire il patrimonio storico, culturale e artistico di Rimini. Potrete immergervi nelle atmosfere del Fellini Museum presso Castel Sismondo, esplorando gli ambienti dell’antica fortezza dedicata al grande regista Federico Fellini, oppure visitare la Domus del Chirurgo, un sito archeologico con straordinari strumenti chirurgici del III secolo. Non mancheranno percorsi alla scoperta della storia del Trecento fino al Quattrocento malatestiano, degli affreschi di Giovanni Bellini al Museo della Città, l’affascinante Biblioteca Gambalunga, prima biblioteca civica d’Italia. Potrete anche esplorare l’Anfiteatro romano del II secolo, testimone della romanità di Rimini, e l’area archeologica del Teatro Galli, che racconta l’evoluzione urbana della città dai tempi antichi al XIX secolo. E per un tuffo nella storia medievale, la Porta Galliana, ancora perfettamente conservata, vi aspetta per raccontarvi la sua storia. Infine è prevista l’apertura della sala dedicata a René Gruau al Museo della Città con il sogno del lusso, dell’eleganza e della seduzione.

Per avere una panoramica generale sulla città, è disponibile anche il tour Le meraviglie di Rimini, un itinerario di scoperta tra monumenti storici come l’Arco di Augusto, il Ponte di Tiberio, il Tempio Malatestiano, e i luoghi cari a Fellini, con opzioni in diverse lingue e orari, a cura di Visit Rimini.

Il weekend è anche l’occasione per visitare anche Ciao Rimini Ciao al Museo della Città, con le opere di Alessandro Malossi per Rimini, e la mostra fotografica EuropaCinema 1984/1987 nelle fotografie di Flavio Marchetti a Palazzo del Fulgor, dedicata al primo festival europeo del cinema, con ritratti di registi e attori di fama internazionale.