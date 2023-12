Rimini. Un parco del mare sempre più inclusivo e a misura di bambini

Nel giardino pubblico “Maria Rosa Pellesi” a Viserba, è stato completato il parco giochi per bambini. Questo nuovo spazio inclusivo si affaccia sul “parco del Mare Nord” e presenta un tema marino. È dotato di giochi d’acqua, una fontanella e tre altalene per bambini di diverse età, inclusa una per bambini con difficoltà di deambulazione. Inoltre, c’è una struttura a forma di barca con scivolo e arrampicata. La pavimentazione in gomma colorata garantisce la sicurezza dei bambini. Il costo totale dei lavori è stato di 162 mila euro e finanziato interamente dalla Regione. Questo è il quarto parco pubblico completamente inclusivo del Comune di Rimini, insieme al Parco Fellini “Tutti a bordo”, la “Foresta del mare” nel Parco del mare di Marina centro e il parco in via Rodriguez. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli, ha sottolineato che l’obiettivo è rendere le aree verdi accessibili e funzionali alle esigenze della comunità.