Rimini. Spaccano una bottiglia in faccia ad un loro coetaneo per motivi di gelosia. Recisa l’aorta. Tra gli arrestati c’è un sammarinese di 35 anni.

Violenta aggressione nella notte tra venerdì e sabato a Rimini. Un uomo di 38 anni è ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata a seguito di un attacco in cui gli è stata rotta una bottiglia in faccia causandogli una profonda ferita vicino all’orecchio sinistro con lesione dell’aorta. Il grave episodio ha portato all’arresto di due individui di 41 e 35 anni, accusati di lesioni gravi. Il 35enne sembra sia sammarinese.

La vicenda ha avuto origine in un bar, dove si trovavano insieme la vittima, la sua compagna quarantenne e i due uomini poi divenuti aggressori. Una discussione scaturita da gelosia è rapidamente degenerata. Il momento più grave dell’aggressione si è verificato successivamente in via Moretti, dove il 41enne ha aggredito brutalmente il 38enne, colpendolo al volto con una bottiglia. Nel tentativo di fermare l’assalto, la donna sembrerebbe sia stata bloccata dal 35enne, che ha invece incitato il suo compagno a intensificare l’attacco con ulteriori calci e pugni.

La rapida risposta delle forze dell’ordine e l’intervento tempestivo di una volante della Questura di Rimini hanno permesso di soccorrere la vittima e di arrestare gli aggressori nella loro abitazione, grazie alle informazioni fornite dalla 40enne fidanzata della vittima.Il 41enne aveva ancora le mani ed i vestiti sporchi di sangue.

Gli arrestati, ora in custodia cautelare disposta dal PM Ercolani, dovranno rispondere di lesioni personali aggravate in concorso e deformazione permanente del volto della vittima e rischiano, se ritenuti colpevoli, di diversi anni di carcere. Il 38enne non è più in pericolo di vita.