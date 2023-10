Rimini. UN SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DI SINTONIE AUDIO VIDEO EXPO CURATA DIRETTAMENTE DA ITALIAN EXHIBITION GROUP AL PALACONGRESSI

L’EVENTO DEDICATO AGLI APPASSIONATI DELL’ASCOLTO E VISIONE DI ALTA QUALITÀ, GUARDA GIÀ AL 2024 CON IDEE E PROGETTI DI SVILUPPO

Rimini, 6 ottobre 2023 – Ha debuttato al Palacongressi di Rimini, rispettando pienamente le attese e con un’ottima risposta di pubblico, l’edizione 2023 di SINTONIE AUDIO VIDEO EXPO, manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al grande pubblico degli appassionati all’High End, all’Hi-Fi e all’home entertainment.

Per i visitatori, l’occasione di frequentare sale d’ascolto con dimostrazioni di sistemi Hi-Fi e High-End, ascolti in cuffia, soluzioni Home Theater e spazi dedicati alle esposizioni statiche di elettroniche, di mobili e supporti, spazi dischi e sistemi audio per il gaming. Una esperienza di grande soddisfazione per gli amanti dell’ascolto del suono di altissima qualità e del video di ultima generazione.

Dopo la positiva ‘prima’ di SINTONIE AUDIO VIDEO EXPO con la regia di IEG e la disponibilità di un ampio numero di sale acusticamente trattate di cui dispone il Palacongressi, ora si consolideranno i programmi di sviluppo in vista della prossima edizione nel 2024.

“Vogliamo aggiungere al pubblico attuale e fedele degli audiofili – dice Corrado Peraboni Amministratore Delegato di IEG – una fascia più giovane che è interessata alla cultura dell’ascolto e della visione di qualità. La tecnologia si declina in strumenti sempre più accessibili e vari, con fruizioni che si ampliano e che vedono nuove prospettive anche nell’ambito della domotica e dei complementi di arredo. SINTONIE AUDIO VIDEO EXPO 2023 ha confermato il successo che attendavamo e anche di integrarsi perfettamente e completando l’offerta fieristica che ci vede presenti con la proposta B2B di MIR e in generale nel mondo dell’entertainment”.