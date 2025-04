Rimini. Una casa rifugio per le donne vittime di violenza. Approvato il progetto di manutenzione di un immobile destinato ad alloggio temporaneo per due nuclei famigliari

Serviranno a dotare il territorio di una nuova casa rifugio per dare accoglienza alle donne vittime di violenza e ai loro figli gli interventi previsti nel progetto approvato ieri dalla Giunta Comunale per la manutenzione straordinaria di un alloggio nell’entroterra riminese. Un passaggio funzionale alla partecipazione all’apposito bando della Regione Emilia-Romagna che destina risorse per la realizzazione sui territori di soluzioni abitative temporanee per le vittime di violenza di genere, che possano accompagnare le donne e i loro figli verso la semiautonomia (protezione di secondo livello).

Sotto il profilo tecnico, si interverrà sia all’interno sia all’esterno dell’immobile, per migliorarne lo stato di conservazione e la fruibilità. Sarà rifatta la copertura e gli elementi di finitura che oggi si presentano deteriorati, oltre alla completa tinteggiatura del fabbricato. All’interno i lavori previsti consentiranno di aumentare la capienza attuale, con una diversa ridistribuzione degli spazi che permetterà di mettere a disposizione due camere doppie con relativi servizi igienici dedicati. Questa soluzione che permetterà di ospitare quattro persone o due nuclei familiari con camera e bagno autonomi. Previsto il rifacimento degli impianti idrico sanitario, elettrico e di riscaldamento, oltre a soluzioni per limitare la dispersione di calore. L’alloggio sarà inoltre dotato di un sistema di allarme antintrusione.

Il progetto comprende anche la dotazione di una nuova cucina e l’acquisto di ulteriori arredi a completamento delle camere (letti, armadiature, arredo bagno) e prevede un investimento di 110mila euro, finanziato dal bando regionale, con l’obiettivo di mettere a disposizione la casa rifugio entro l’anno.

Comune di Rimini