Rimini. Una città nel pieno dei suoi servizi va verso il ponte dell’Immacolata. La polizia locale ha predisposto un presidio speciale della viabilità

Rimini è pronta ad ospitare la ricca concomitanza dei grandi appuntamenti in programma

Una città nel pieno dei suoi servizi va verso un ‘ponte’ che si annuncia atteso e che già da giorni registra un’altissima richiesta di camere nelle oltre 400 strutture alberghiere aperte della città.

Ad accogliere i visitatori e i tanti riminesi per il primo weekend di shopping natalizio, una città illuminata a festa e accessibile anche grazie alle corse del trasporto gratuito con il trenino ‘Centro Facile’ attivo anche nelle giornate dell’8-9-10 dicembre.

Rimini è pronta ad ospitare la ricca concomitanza di grandi appuntamenti in programma in questi giorni, a partire da Ginnastica in festa e conferenza nazionale di Rinnovamento nello Spirito, oltre al concerto di Laura Pausini che porterà il suo World Tour allo Stadium di Rimini l’8 e 9 dicembre. Dopo le 12mila presenze di Comunione e liberazione al quartiere fieristico dal 4 al 6 dicembre, ora segue la Winter Edition di Ginnastica in Festa dal 7 al 10 dicembre al quartiere fieristico con una previsione di oltre 8.000 atleti in competizione e oltre 20.000 presenze totali che scopriranno la città addobbata per le feste e approfitteranno del ricco programma del Capodanno più lungo del mondo. Infine, chiude il weekend la 47° Conferenza Nazionale Animatori di Rinnovamento nello Spirito Santo, in programma dall’8 al 10 dicembre al palacongressi, che prevede oltre 4.000 presenze.

La Polizia Locale di Rimini, in vista del lungo ponte della Festa dell’Immacolata, ha rinforzato la propria presenza prevedendo, durante l’intero weekend, oltre 60 agenti in più rispetto al normale dispositivo, predisponendo specifici servizi negli orari di maggior affluenza sia negli eventi programmati sia nel controllo della viabilità.

La polizia locale, per l’occasione, ha messo in campo un maggior numero di pattuglie con il compito di presidiare i luoghi degli eventi e di monitorare costantemente la viabilità, così da predisporre in tempo reale le modifiche alla circolazione, già pianificate, che si rendessero necessarie per l’eccezionale afflusso di turisti e di partecipanti agli eventi.

Il maggior impegno, inoltre, sarà previsto nella giornata di domenica 10 dove si svolgeranno due manifestazioni sportive, con la partita di calcio e di basket al Palazzetto e allo Stadio Romeo Neri, sia le giornate conclusive degli eventi congressuali.

In tale giornata, la Polizia Locale, in accordo con la Questura di Rimini, sarà presente nei servizi di ordine pubblico ad entrambi gli incontri sportivi nonché presidierà le principali deviazioni predisposte in occasione della partita di calcio Rimini-Carrarese.

In occasione della partita di calcio, in particolare, è stata pianificata una chiusura dinamica del comparto in zona stadio (via Pascoli da via Lagomaggio a via Ugo Bassi e di via Flaminia, da via Fada a via Tripoli) che sarà limitata solamente all’ingresso e all’uscita dei tifosi, così da lasciare percorribile queste importanti via di collegamento mare-monte.

Gli agenti di polizia locale saranno inoltre presenti sia alla Fiera di Rimini sia al Palacongressi dove, in particolare, monitoreranno tutte le rotatorie su via della Fiera per fluidificare il traffico da e verso il centro città.

Saranno inoltre garantiti, soprattutto nelle giornate festive e nei turni serali, i consueti servizi di controllo del territorio e delle aree a maggior presenza, considerato che il lungo ponte e i numerosi eventi programmati, attireranno sicuramente un notevole numero di partecipanti.

Comune di Rimini