Rimini, una famiglia da rally: i Bettini da Verucchio pronti a sfidare Africa Eco Race e Transitalia Marathon

Una famiglia intera in sella, con il vento in faccia e la sabbia dell’Africa all’orizzonte. In casa Bettini, a Verucchio, il motore è una questione di sangue e passione: papà Mirco, mamma Miria Amadori e il figlio Tommaso sono i protagonisti di un doppio impegno che li porta dall’avventura africana dell’Africa Eco Race fino al ruolo di apripista ufficiali della Transitalia Marathon, uno degli eventi di adventure motociclistico più importanti d’Europa con partenza da Rimini.

Oggi è arrivata la conferma: Mirco e Tommaso prenderanno parte alla 17ª edizione dell’Africa Eco Race, la gara che molti considerano l’erede diretta della mitica Parigi-Dakar. La corsa scatterà il 25 gennaio da Tangeri e si concluderà 14 giorni dopo a Dakar, dopo dieci tappe massacranti e un giorno di riposo.

Non solo Africa: già da lunedì 29 settembre l’intera famiglia sarà protagonista della Transitalia Marathon. Mirco, Miria e Tommaso guideranno infatti come apripista lungo il percorso che collega Rimini a Jesi, Foligno, Arezzo e Coriano.

«La partecipazione all’Africa Eco Race è molto impegnativa e importante per il nostro Team – spiega Mirco Bettini –. Gareggeremo con due Beta 480, fornite da Ugolini Motorciclo. È presto per parlare di obiettivi, ma la competizione è durissima, con sabbia, dune e piste pietrose. Che poi tutta la famiglia funga da apripista per l’undicesima Transitalia Marathon ci rende molto orgogliosi. Saremo in sella a tre Morbidelli: una 1002, una 502 e una 302».

Per Mirco l’Africa Eco Race è una sorta di rivincita personale: doveva partire già nel 2024, ma un infortunio lo costrinse al forfait. Ci è riuscito invece nel 2025, quando ha portato a termine la gara centrando un 12° posto tra le bicilindriche con la sua Suzuki V-Storm 800DE. E alle spalle ha pure il fresco trionfo nella categoria Expert del Tuareg Rallye 2025 in Marocco, vinto in sella a una KTM 500.

Il figlio Tommaso, 20 anni appena, è il “cucciolo terribile” della famiglia: già competitivo nei campionati italiani di moto rally ed enduro, ha preso parte al famigerato Red Bull Erzberg Rodeo in Austria distinguendosi con la sua Suzuki V-Storm.

A completare questa originale dinastia motociclistica c’è Miria Amadori, quattro volte campionessa italiana di moto rally e vincitrice di un Rally dei Faraoni al femminile. Reduce dall’avventura alla Hard Alpitour con un team tutto rosa, il Girl Full Power, in sella a una Yamaha 700, sarà con i suoi uomini anche sulle strade della Transitalia.

Una vita condivisa tra sterrato e passione, in cui i Bettini sembrano inseguire non solo il cronometro, ma l’idea stessa di famiglia come squadra. O, per dirla con il tono epico che meritano le loro imprese, quando gli dèi hanno distribuito la passione per i motori, in Romagna si sono davvero soffermati più a lungo.