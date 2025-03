Rimini. Una panchina azzurra per sensibilizzare sulla Sindrome di Sjogren

E’ stata inaugurata al Parco della Memoria di Ustica la panchina azzurra

E’ stata inaugurata al Parco della Memoria di Ustica la panchina azzurra di A.N.I.Ma.S.S. ODV- Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren. Alla cerimonia sono intervenute la Presidente dell’Associazione di volontariato Lucia Marotta e l’assessora Anna Montini.

Quella di Rimini è l’undicesima panchina azzurra in Italia, un progetto nato per sensibilizzare e informare su una rara e grave malattia, la Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica e sulla quale l’associazione è impegnata da 19 anni, per dare dignità e tutela alle persone nel loro diritto alla salute.

Comune di Rimini