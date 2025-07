Rimini, una pedalata verso Kiev: Emergency e Fiab giovedì 24 luglio in sella per dire no alla guerra

Una biciclettata collettiva per dire no alla guerra e costruire un ponte simbolico tra Roma e Kiev. È l’iniziativa promossa a Rimini dai gruppi locali di Emergency e FIAB, che giovedì 24 luglio alle ore 18 daranno il via a una pedalata aperta a tutti, con partenza dal Ponte di Tiberio (lato Borgo San Giuliano) e arrivo alla Darsena.

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale “Pedaliamo per la Pace”, che unisce decine di città italiane in una mobilitazione dal forte valore simbolico e civile. L’obiettivo: rilanciare un messaggio corale a favore dei diritti e contro la logica delle armi, attraverso un gesto semplice e collettivo come pedalare insieme.

Ogni chilometro percorso sarà registrato in un conteggio nazionale, con l’intento di “raggiungere idealmente Kiev partendo da Roma”, creando così un legame ideale di solidarietà tra le due capitali. Un ponte che richiama concretamente l’azione quotidiana di Emergency in Ucraina: qui, i suoi operatori sanitari raggiungono in bicicletta le comunità isolate e i pazienti fragili che non possono spostarsi, offrendo loro cure essenziali in un contesto ancora segnato dalla guerra.

Ai partecipanti sarà consegnato uno “straccio di pace”, simbolo del rifiuto della guerra in tutte le sue forme. Un gesto semplice, ma potente, per riportare nella quotidianità un messaggio collettivo che parla di dialogo, nonviolenza e diritti.