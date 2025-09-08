Rimini, una settimana di eventi per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: tra spettacolo, cultura e passione per i motori

Non solo motori: la settimana che accompagna il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP 2025 si trasforma in un grande contenitore di eventi diffusi, capace di unire sport, musica, cultura e intrattenimento.

Dal centro storico al mare, passando per piazze e teatri, Rimini sarà infatti animata da un ricco calendario di appuntamenti pensati per accogliere i tantissimi appassionati che raggiungeranno la città in occasione della kermesse motociclistica internazionale.

Gli appuntamenti di punta

Il cuore del programma comprende spettacoli, concerti ed eventi tematici che permettono di vivere l’atmosfera della Terra dei Motori a 360 gradi. Proiezioni speciali, talk con i protagonisti del motociclismo, mostre fotografiche e concerti animeranno le serate riminesi, mentre lungo la riviera non mancheranno iniziative dedicate al pubblico più giovane e alle famiglie.

Grande attesa anche per gli eventi collaterali che uniranno enogastronomia e tradizione romagnola all’adrenalina del week-end di gara, trasformando la città in un palcoscenico diffuso in cui la MotoGP incontra la cultura locale.

La città come palcoscenico

Le piazze del centro e il lungomare saranno i veri protagonisti: dagli spettacoli sotto le stelle agli eventi sportivi, ogni angolo di Rimini sarà coinvolto nel clima di festa che precede il Gran Premio. Un’occasione che testimonia ancora una volta la capacità della città di trasformare i grandi eventi sportivi in piattaforme di promozione culturale e turistica.

Info e aggiornamenti

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it), costantemente aggiornato con tutte le iniziative che accompagneranno l’attesa del Gran Premio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in programma nel weekend clou di settembre.