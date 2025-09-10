Rimini, una settimana di eventi per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Il rombo dei motori incontra la cultura, lo spettacolo e le emozioni condivise. Torna anche quest’anno la settimana di eventi che fa da cornice al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento clou del calendario sportivo internazionale in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 12 al 14 settembre.

Rimini, come da tradizione, si prepara ad accogliere tifosi e visitatori con un fitto cartellone di iniziative diffuse tra piazze, borghi e luoghi simbolo della città. L’obiettivo, come sottolineato nel comunicato del Comune, è quello di “trasformare l’energia della MotoGP in un’occasione di festa popolare, capace di coinvolgere residenti, turisti e appassionati delle due ruote in un percorso che lega sport e territorio”.

Dagli spettacoli dal vivo ai concerti, dalle installazioni artistiche alle serate enogastronomiche, passando per momenti di approfondimento culturale, Rimini diventa così un grande palcoscenico diffuso che accompagna il pubblico fino ai giorni del Gran Premio.

La settimana è realizzata con la collaborazione di associazioni, realtà del territorio e operatori economici: “Un lavoro di squadra che ogni anno regala alla città un’occasione straordinaria di socialità e visibilità internazionale”, si legge ancora nella nota.

Dal centro storico al litorale, senza dimenticare i borghi, le serate promettono di intrecciare il fascino dei motori con l’anima accogliente e variegata di Rimini, tracciando quella che ormai è diventata una vera e propria tradizione identitaria.