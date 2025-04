Rimini. Una spiaggia libera senza barriere. Approvato in giunta l’avviso pubblico per progettare il sistema di gestione inclusivo ‘SpiaggiaLiberaTutti’

Rendere la spiaggia di Piazzale Boscovich un luogo accessibile e inclusivo per tutti, garantendo non solo l’accesso fisico alla spiaggia e al mare, ma anche un’esperienza balneare completa, soddisfacente e autonoma. E’ stato approvato in giunta l’avviso pubblico di co-progettazione che coinvolge i soggetti del terzo settore per la gestione della spiaggia inclusiva e senza barriere dello spazio di arenile libero che sta prendendo forma davanti a piazzale Boscovich. Parallelamente all’avanzamento dei lavori che rientrano nel più ampio progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ del Comune di Rimini con l’obiettivo di promuovere il turismo accessibile, l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla scheda di progettazione che indica le linee guida per la realizzazione e la gestione de servizi finalizzati ad agevolare la presenza degli utenti con disabilità a partire dall’estate 2025.

Obiettivi di base della gestione dei servizi sono: offrire servizi di assistenza qualificata da parte di personale adeguatamente formato per supportare le persone con disabilità durante la permanenza in spiaggia, promuovere attività ricreative e sportive inclusive che possano essere praticate congiuntamente da persone con e senza disabilità, creare un ambiente accogliente e sensibile alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sensibilizzare sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità, monitorare e valutare l’efficacia del progetto al fine di apportare continui miglioramenti.

Fra le attività da realizzare sono previste la manutenzione delle varie attrezzature per l’accessibilità, delle aree e dei percorsi, della segnaletica specifica e degli ausili; l’assistenza e l’accoglienza dedicata, l’assistenza alla balneazione e l’attività di accompagnamento; le attività ricreative, sportive e sociali inclusive; il monitoraggio dei dati e la rilevazione della soddisfazione degli utenti. E’ inoltre richiesto di attivare tavoli di confronto periodici con associazioni di persone con disabilità per raccogliere feedback e suggerimenti. Fra i servizi da svolgere anche la realizzazione di un sistema di prenotazione (anche mediante App), la promozione e formazione dei volontari, l’animazione sulla spiaggia.

La spesa complessiva per la gestione della spiaggia per la durata di circa 84 giorni, a partire dalla data di avvio del progetto, ammonta a 90mila euro, e la gestione è eventualmente prorogabile per un analogo periodo nell’estate 2026.

Nel frattempo, dopo una breve sospensione dei lavori in attesa dello spianamento delle dune che possa consentire il completamento delle opere strutturali, saranno terminati entro il mese di maggio i lavori di realizzazione degli spazi dislocati in modo sequenziale e facilmente individuabili e segnalabili, tutti su pedana. Su pedana sorgeranno i nuovi gazebo/ombrelloni, mentre gli ombrelloni degli utenti della spiaggia libera troveranno collocazione ovunque intorno ai gazebo, in un insieme totalmente inclusivo. La realizzazione del progetto è suddivisa in due lotti: si sono già conclusi a dicembre i lavori del primo stralcio finanziati per 150 mila euro attraverso il contributo della Regione nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’, mentre verranno completati entro maggio gli interventi del secondo stralcio per 430mila euro a carico del Comune di Rimini, per un investimento complessivo di 580mila euro.

Nello specifico i lavori già terminati hanno visto la realizzazione dei tre blocchi bagno/spogliatoio donne, bagno/spogliatoio uomini e deposito, la pavimentazione esterna, quattro gazebo suite relax e attività, 7 dei 16 gazebo per ombreggio. I lavori proseguiranno con il prolungamento delle passerelle verso il mare, il posizionamento dei vari gazebo, degli arredi e degli ausili per persone con disabilità e sedie mare, il way finding studiato per orientare in modo intuitivo verso il giusto percorso, il posizionamento di un secondo percorso su pedana con altri gazebo/ombrelloni, uno spazio per relax e attività ludiche e ampliando l’accesso alla spiaggia, il completamento dell’impianto elettrico, le finiture interne ed esterne con la posa dei rivestimenti esterni in legno verniciati, la sistemazione della sabbia e la posa della pavimentazione esterna in pietra e posa dei gazebo.

Comune di Rimini