Rimini, Union Ricambi celebra 25 anni: il sindaco Sadegholvaad premia un modello di successo e sinergia

Oltre 350 persone si sono ritrovate sabato scorso a Castello Benelli per festeggiare i venticinque anni di Union Ricambi, azienda nata nel 2000 dall’unione di sei piccoli ricambisti riminesi e oggi realtà solida e competitiva nel mercato dei ricambi auto.

Ad arricchire la serata, che ha visto la partecipazione di soci, dipendenti, clienti e collaboratori, è stato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha voluto sottolineare il valore della collaborazione e della capacità di fare sistema: “Union Ricambi rappresenta un esempio virtuoso di come la sintesi di piccole realtà possa generare grandi risultati. Superare le difficoltà, anche caratteriali, per il bene comune di un’azienda è una sfida che molti temono, ma qui si è dimostrato possibile. Essere qui a celebrare questo successo è per me un vero onore.”

Il sindaco ha quindi riconosciuto l’importanza di queste realtà imprenditoriali per il tessuto economico locale e per la crescita del territorio, ribadendo come l’unità e la sinergia siano le chiavi per affrontare i mercati odierni.

Union Ricambi, guidata oggi da Marco Bracchi, rappresentante della seconda generazione, è cresciuta negli anni fino a contare tre sedi e un magazzino di oltre 3.200 metri quadri, con un fatturato annuo che supera i 9 milioni di euro. Nonostante le difficoltà del settore e la concorrenza online, l’azienda punta sul rafforzamento territoriale e sull’innovazione digitale per consolidare ulteriormente la propria posizione.

La festa è stata anche un momento di ringraziamento ai clienti e ai partner che hanno sostenuto il percorso dell’azienda, testimonianza di una storia fatta di passione, impegno e scelte coraggiose.