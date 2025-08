Rimini, vacanze d’agosto da record: il Sindaco premia gli ospiti fedeli per nozze d’oro, di diamante e di platino in tre storici alberghi

Agosto si apre all’insegna della riconoscenza e dell’affetto per gli ospiti che da decenni scelgono Rimini come meta delle loro vacanze estive. Quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto celebrare tre storie di fedeltà e amicizia legate agli alberghi della città, premiando con attestati speciali i turisti che festeggiano nozze d’oro, di diamante e addirittura di platino con le loro ferie a Rimini.

Il primo riconoscimento è andato alla signora Colette Koskas, 86enne francese che da ben 50 anni trascorre ogni estate all’Hotel Carol di Rivabella, gestito dalla famiglia Gamberini. Il suo primo viaggio risale al 1974, quando insieme al marito e ai tre figli raggiunse la Riviera Romagnola per la prima volta. Da allora, ogni anno la signora Colette ripete questo rito estivo, legando con affetto profondo la sua famiglia a quella degli albergatori. Il sindaco di Rimini ha consegnato a Colette il diploma di “Amico Speciale di Rimini”, simbolo di un rapporto di lunga durata tra la città e i suoi ospiti.

Un altro attestato speciale è stato consegnato alla famiglia Zaupa, ospite fedele dal 1975 delle strutture gestite dalla famiglia Rinaldi e Gessaroli. Fino al 1991 la famiglia soggiornava alla Pensione Villa Amedea, per poi spostarsi all’Hotel Moby Dick di Bellariva, continuando così una tradizione di oltre 50 anni di vacanze romagnole. Carmelo e Germana, insieme ai figli Cristiano e Noemi, sono un esempio di come la Riviera sappia costruire rapporti di amicizia duraturi con le famiglie che la scelgono come casa estiva.

Infine, sabato 2 agosto, presso l’Hotel Ennia di Viserba, si sono celebrate le Nozze di Platino della famiglia Gilardi, che da 65 anni torna regolarmente dalla Francia a godersi le vacanze a Rimini, partecipando anche alla tradizionale “fogheraccia” di Viserba. A loro si aggiunge la famiglia Piffarerio, ospite dal Belgio da oltre 62 anni, richiamata anche dal piacere di gustare le specialità romagnole, come le famose tagliatelle. Anche in questa occasione il sindaco ha consegnato l’attestato di “turista affezionato” ai membri delle famiglie ospitate dalla famiglia Biagini, titolare dell’albergo.

Queste celebrazioni testimoniano il valore umano e culturale di una tradizione turistica che fa di Rimini non solo una meta di villeggiatura, ma un luogo di affetti, memoria e legami profondi.