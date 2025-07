Rimini vacanze leggere per i riminesi con il servizio Poste Delivery Web

Anche i cittadini della provincia di Rimini possono godersi le vacanze senza il peso dei bagagli grazie a Poste Delivery Web, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire valigie e pacchi in Italia e all’estero comodamente da casa, tramite il sito ufficiale o l’app dell’azienda.

Pensato per chi desidera partire più leggero o spedire a casa gli acquisti fatti durante il viaggio, Poste Delivery Web consente l’invio rapido e semplice di pacchi fino a 30 kg. Il procedimento è intuitivo: basta collegarsi al sito poste.it, cliccare su “Spedisci pacco online” nella sezione “In evidenza”, oppure accedere all’app di Poste Italiane, inserire i dati relativi alla spedizione (peso, dimensioni e indirizzi di mittente e destinatario) e concludere l’acquisto.

Il servizio offre anche il ritiro a domicilio del pacco all’indirizzo indicato, oppure la possibilità di consegna presso un ufficio postale o uno dei tanti Punto Poste presenti sul territorio riminese, come tabaccherie, edicole, cartolerie e bar convenzionati.

Per effettuare correttamente la spedizione, è disponibile online una Guida al Confezionamento, utile per preparare al meglio i pacchi. Inoltre, Poste Italiane mette a disposizione anche il Borsellino Spedizioni, una funzionalità gratuita che consente di pagare utilizzando il credito ricaricato. Per ogni ricarica, viene riconosciuto fino al 15% di bonus da usare per le spedizioni (escluse quelle Poste Delivery International Standard).

Il servizio permette anche il monitoraggio completo della spedizione, dalla partenza fino alla consegna. È possibile seguire lo stato del pacco inserendo il numero di spedizione nella sezione “Cerca Spedizione” su poste.it, dall’archivio di Poste Delivery Web o ricevendo aggiornamenti via email o SMS, attivando l’apposita opzione.

Con Poste Delivery Web, le vacanze iniziano davvero senza stress, anche per chi parte da Rimini.