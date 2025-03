Rimini, Valerio Mastandrea presenta “Nonostante” al cinema Fulgor: un incontro imperdibile con il regista e attore

Un’occasione speciale per tutti gli appassionati di cinema: sabato 22 marzo alle ore 16, Valerio Mastandrea sarà al cinema Fulgor per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo film “Nonostante”, di cui è regista e protagonista. Il film, in uscita nelle sale il 27 marzo, è stato scelto come film d’apertura della sezione Orizzonti all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La trama di “Nonostante” racconta una storia d’amore che si sviluppa tra due pazienti ricoverati in un ospedale, esplorando il confine tra la vita e la morte in un contesto surreale e onirico. Il film affronta temi profondi come la solitudine, la paura della morte e la necessità di riappropriarsi della propria esistenza, elementi che toccano il cuore di tutti, in particolare dopo la recente perdita del padre di Valerio Mastandrea, a cui il film è dedicato.

Nel cast, insieme a Mastandrea, si trovano attori come Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Justin Alexander Korovkin, Barbara Ronchi, Luca Lionello e Laura Morante.