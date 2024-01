Rimini. Vandalismo di cattivo gusto in un aula del Liceo Serpieri, sul posto la Polizia. Tre telecamere a disposizione per le indagini

Atti vandalici ieri sera al Liceo Serpieri, indirizzo artistico, a Viserba. Ignoti sono riusciti ad entrare nell’aula di scultura dove, dopo avervi trascorso del tempo, hanno riempito un secchio con feci. Successivamente, hanno utilizzato queste feci per imbrattare l’aula e in particolare un busto. Il deplorevole atto vandalico è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine. Sul luogo dell’accaduto, è intervenuta infatti una Volante della polizia di Stato per effettuare gli opportuni accertamenti.

“Nel polo scolastico di Viserba – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli – ci sono ben tre telecamere di ultima generazione, una davanti proprio al Serpieri. Tutte installate, attivate e finanziate dal Comune. Se verrà presentata una denuncia alle forze dell’ordine, le immagini sono immediatamente a disposizione per le indagini”.