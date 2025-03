Rimini. VENDITE A DISTANZA E IMPOSIZIONE INDIRETTA: UN SEMINARIO DELL’ODCEC NE APPROFONDISCE GLI ASPETTI

Rimini, 28 novembre 2023 – La formazione dell’Ordine e della Fondazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini affronta un’altra tematica di stretta attualità. Venerdì 1° dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso il Centro Congressi SGR si approfondirà la disciplina delle vendite a distanza ai fini dell’imposizione indiretta, materia che negli ultimi anni ha visto un cambiamento dello scenario.

Le modifiche alla disciplina IVA delle vendite a distanza introdotte a partire del 1° luglio 2021 hanno modificato profondamente il settore, coinvolgendo non solo gli operatori di tutti gli Stati membri UE, ma anche quelli esteri, compresa la Repubblica di San Marino, che commercializzano beni nel territorio dell’Unione tramite piattaforme elettroniche.

A ciò si aggiunge il trattato sottoscritto dalla Repubblica di San Marino e da quella Italiana per regolare i rapporti di interscambio di beni, in cui è compresa una specifica disciplina IVA anche per le vendite a distanza trai i due Paesi.

L’incontro servirà a fare il punto e a chiarire i dubbi che, talvolta, possono sorgere in merito alla normativa da applicare.

Ne parleranno Giampaolo Giuliani, pubblicista ed esperto de Il sole 24 Ore, con Monica Zafferani e Meris Montemaggi, dottoresse commercialiste a Bologna e Rimini. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino e con l’Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio S.p.A. di San Marino.

La partecipazione, aperta agli iscritti agli Ordini, è gratuita e attribuisce crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.

