Rimini verso il tutto esaurito per il TTG: 450 hotel pronti con prenotazioni che segnano una crescita del 13% rispetto allo scorso anno

Rimini verso il tutto esaurito per la fiera b2b più importante sul turismo internazionale. Secondo le stime di Visit Rimini: “Sono oltre 450 le strutture alberghiere pronte ad ospitare i partecipanti della 60° edizione di TTG Travel Experience e della 1° di InOut, the Contract Community. Un’occupazione quasi al completo a pochi giorni dell’inaugurazione. La situazione delle prenotazioni è tutt’ora in gran fermento, seguendo il trend delle prenotazioni anche sotto data. Segna una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 12,8 punti percentuali per i 3 stelle e di 13,2 punti percentuali per i 4 stelle. Un risultato molto positivo confortato dalla presenza notevole di ospiti stranieri”.

VisitRimini sarà presente al TTG con uno stand innovativo, presso il padiglione C4 Stand n.029-101, che mette in risalto la dualità di Rimini, una città che abbraccia con passione leisure e business. Per l’area business, si potrà incontrare il Convention Bureau della Riviera di Rimini e l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”. Nell’area leisure gli ospiti del TTG potranno scoprire il volto della Rimini candidata Capitale Italiana della Cultura 2026, dell’entroterra con la collaborazione del GAL Valli Marecchia e Conca, delle spiagge con gli operatori di Piacere Spiaggia Rimini, senza dimenticare l’enogastronomia, rappresentata dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

E l’attrattività di Rimini continua con previsioni che fanno ben sperare per un autunno trainato dagli eventi. “Possiamo già anticipare qualche dato per Ecomondo – prosegue il termometro di Visit Rimini -. Le previsioni per il mese di novembre sono altrettanto rosee perché ad un mese della 26° edizione della fiera della transizione ecologica, le prenotazioni segnano un + 29 punti percentuali per i 3 stelle e + 6 punti percentuali per i 4 stelle rispetto al 2022”.

Trend che mettono in evidenza come, al di là della stagione turistica, il sistema Rimini con la sua attrattività e la programmazione di eventi, fieristici e congressuali va sempre più verso il turismo 365 giorni all’anno.

Comune di Rimini